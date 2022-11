Ocean Viking : "Heureusement que la France a fait ce geste" d'accueillir le bateau de SOS Méditerranée

Trois jours après le débarquement dans le port de Toulon de l'Ocean Viking avec 230 migrants à son bord, Fabien Roussel déclare sur franceinfo, lundi 14 novembre : "Heureusement que la France a fait ce geste". Le secrétaire national du PCF et député du Nord juge en revanche "honteux" le refus de l'Italie d'accueillir le navire de l'ONG SOS Méditerranée.

>>> "Ocean Viking" : pourquoi la France a finalement décidé d'accueillir le navire humanitaire

Selon Fabien Roussel, les Italiens "font appel à des fonds européens, touchent de l'argent pour un tas de choses et donc l'Europe c'est oui quand ça rapporte, mais c’est non quand il faut participer à la solidarité". Le député PCF du Nord souhaite "démanteler" le "trafic d'êtres humains, scandaleux, honteux". Il estime que "s'il y avait aux frontières de l'Union européenne des zones légales où on peut rentrer pour pouvoir faire valoir ses droits", à savoir des hot spots, "il n'y aurait pas autant de passagers clandestins, et autant de morts en Méditerranée et dans la Manche".

L'Europe "donne des leçons au monde entier"

Fabien Roussel constate que "créer des hot spots et s'en tenir à la législation actuelle ne convient pas" : "Il faut créer des conditions d'accueil dignes, et faire vivre véritablement un mécanisme européen d'accueil des migrants pour faire en sorte que ça ne soit pas le pays qui accueille un bateau par où rentrent les migrants qui soit responsable d'accueillir tout le monde".

Le secrétaire national du PCF souhaite que "chaque pays de l'Union européenne prenne sa part" de responsabilité. "L'Union européenne donne des leçons au monde entier sur le respect des droits humains et de la dignité et nous ne sommes pas capables de les faire vivre en son sein", regrette-t-il. Fabien Roussel propose par ailleurs de créer "un statut pour tous" les migrants. Il ne peut y avoir, selon lui, "de différence ethnique entre des Ukrainiens qui fuient la guerre et des Yéménites qui fuient la guerre aussi".