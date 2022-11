DIRECT. "Ocean Viking" : la France procède à l'évacuation sanitaire de quatre passagers à bord du navire humanitaire, actuellement au large des côtes corses

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MIGRANTS

: "Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédure d'éloignement sans délais", assure Gérald Darmanin, qui annonce que l'Allemagne s'est engagés à accueillir un tiers des naufragés qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'asile ou d'un titre de séjour. D'autres Etats européens "sont actuellement en train de nous faire part du nombre de personnes qu'ils souhaitent accueillir sur leur sol".

: Le navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée pour venir en aide aux migrants naufragés en mer transporte à son bord 234 migrants secourus depuis près de trois semaines. A leur arrivée, ces passagers recevront une "assistance sanitaire et médicale" à Toulon.

: Le navire humanitaire Ocean Viking va accoster au port militaire de Toulon demain matin, annonce Gérald Darmanin à l'issue du Conseil des ministres.

: "S'il était décidé que le bateau vienne à Toulon, il viendrait dans le domaine militaire, et pas dans le domaine public. (...) Mais on ne peut pas dire au moment où je vous parle que ce bateau viendra en France. Rien n'est acté", déclare à l'instant Hubert Falco, maire de Toulon, sur BFMTV, alors que le gouvernement vient d'annoncer l'évacuation sanitaire de quatre passagers à bord du navire humanitaire Ocean Viking.

: "L'un des patients est instable et ne réagit pas aux soins prodigués à bord depuis le 27 octobre. Les deux autres ont subi des blessures en Libye qui, en raison du long délai de traitement, risquent maintenant d'avoir des conséquences négatives à long terme", a précisé une porte-parole de l'ONG.

: L'Ocean Viking a demandé "l'évacuation sanitaire urgente" de trois personnes qui sont "dans un état de santé grave et ont besoin d'une prise en charge hospitalière", selon SOS Méditerranée.







: "Le secrétariat général de la mer, sur instruction de la Première ministre, met en oeuvre une opération d'évacuation sanitaire en mer de quatre migrants actuellement à bord de l'Ocean Viking", annonce dans un communiqué cette instance rattachée à Matignon et dirigée par l'ancien préfet de police de Paris Didier Lallement. Selon l'ONG SOS Méditerranée, il s'agit de trois migrants et d'un accompagnant.

: Le gouvernement annonce l'évacuation sanitaire de quatre personnes à bord du navire humanitaire Ocean Viking, bloqué en Méditerranée avec 234 migrants à bord et objet d'un bras de fer entre la France et l'Italie.