Libye : plus de cent migrants sont morts dans le naufrage de deux bateaux en Méditerranée

Plus de cent personnes, dont au moins une vingtaine d'enfants, sont mortes dans le naufrage de deux bateaux de fortune, au large des côtes libyennes, en Méditerranée, début septembre, a annoncé Médecins sans frontières (MSF), lundi 10 septembre, citant des rescapés, pris en charge en Libye par des médecins de l'ONG.

Selon les témoignages recueillis par le personnel de MSF, les deux bateaux pneumatiques avaient quitté les côtés libyennes samedi 1er septembre au matin, avec chacun à leur bord 160 personnes, dont des enfants. Il y avait parmi eux des Soudanais, des Maliens, des Nigérians, des Camerounais, des Ghanéens, des Libyens, des Algériens et des Egyptiens.

100+ people reportedly died in a shipwreck off the Libyan coast on 1st Sep. Survivors were brought to Khoms, east of #Tripoli, with others intercepted by Libyan coast guard. @MSF provided emergency care to the group, some who had extensive chemical burns.https://t.co/64VgoRFEdU