Italie : la capitaine du Sea-Watch arrêtée après avoir accosté de force à Lampedusa

Le Sea-Watch a accosté de force dans la nuit de vendredi à samedi 29 juin, dans le port de Lampedusa afin de faire débarquer 40 migrants bloqués à bord depuis 17 jours et sa jeune capitaine Carola Rackete, a été arrêtée. Le parquet d'Agrigente (Sicile) avait ouvert une enquête jeudi contre elle pour aide à l'immigration clandestine et non-respect de l'ordre d'un navire militaire italien de ne pas pénétrer dans les eaux territoriales italiennes.

"Nous attendons encore et toujours une solution qui ne se dessine malheureusement pas. C'est pourquoi j'ai maintenant moi-même décidé d'accoster dans le port", a-t-elle déclaré dans une vidéo relayée par Sea-Watch sur les réseaux sociaux.

Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1