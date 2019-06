Italie : le bateau humanitaire "Sea-Watch" va forcer l'entrée du port de Lampedusa

Le navire humanitaire Sea-Watch a annoncé, mercredi 26 juin, qu'il forçait le blocus des eaux territoriales italiennes pour approcher de l'île de Lampedusa et y débarquer les 42 migrants bloqués à bord depuis quatorze jours. "J'ai décidé d'entrer dans le port de Lampedusa. Je sais ce que je risque, mais les 42 naufragés à bord sont épuisés. Je les emmène en lieu sûr", a déclaré sur Twitter la capitaine allemande du navire, Carola Rackete.

