Grèce : au moins 18 morts dans le naufrage d'une embarcation de personnes migrantes

Les corps flottent parmi les débris, à la surface de la mer. Au moins 18 personnes, dont une majorité de femmes, ont perdu la vie dans le naufrage de deux embarcations de personnes migrantes, jeudi 6 octobre. Le drame s'est déroulé près de l'île de Cythère en Grèce, où les secours ont utilisé un treuil et des cordes pour hisser des dizaines de rescapés pris au piège au pied de la falaise.

Le Premier ministre grec accuse les passeurs

Comme Martha, les habitants qui ont participé au sauvetage sont sous le choc. "Nous avons entendu des gens pleurer et appeler au secours. La mer, ici, est très agitée, c'est un chemin très dangereux. Je ne sais pas qui choisit ces routes et met tous ces gens en danger", déplore-t-elle. Depuis Prague, où il participe au sommet de la communauté politique européenne, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a regretté ce drame. "Il est vraiment temps de coopérer de manière beaucoup plus substantielle afin d'éviter ce genre d'incidents dans le futur. Il faut éradiquer complètement les passeurs qui s'attaquent à des personnes innocentes, des personnes désespérées", a-t-il notamment déclaré.