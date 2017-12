VIDEO. Turquie : 51 migrants, échoués sur un rocher, secourus par des garde-côtes

Ils se sont échoués sur un rocher dans la mer Egée, alors qu'ils voulaient rejoindre la Grèce. Jeudi 14 décembre, 51 migrants, dont 15 enfants, ont été secourus par les garde-côtes turcs, non loin du port de Dikili, au large de la côte turque. Leur embarcation a fait naufrage selon le Daily Sabah turc (en anglais).

Les secouristes turcs ont dû attendre la levée du jour pour pouvoir évacuer les naufragés. Cinq enfants et une femme ont d'abord été secourus par hélicoptère, les autres rescapés l'ont été par voie maritime à Dikili. Les migrants sont de nationalités afghane, syrienne, malienne et angolaise, selon les autorités turques. Neuf d'entre eux ont été hospitalisés.

Le nombre de traversées périlleuses pourtant réduit

Les traversées de la mer Egée de la Turquie vers la Grèce, et les drames qui s'ensuivent, ont considérablement été réduits après l'accord conclu en mars 2016 entre la Turquie et l'Union européenne. Cet accord vise à stopper le flux migratoire vers l'ouest de l'Europe. En 2015 et 2016, ces traversées périlleuses ont coûté la vie à plus d'un millier de personnes.