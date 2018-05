VIDEO. Immigration : Utopia 56 estime que l’« on vit une crise de l’accueil migratoire dans cette Europe »

Un abandon. C’est ainsi que Yann Manzi perçoit l’inactivité de la France face à la vague migratoire qu’elle connaît actuellement. Pour le co-fondateur de l’association Utopia 56, la France est un pays riche qui ne "prend pas sa part" de misère humaine. Alors il a décidé, avec son fils, de tendre la main à tous ceux qui viennent de loin et espèrent trouver un refuge dans l'Hexagone.

Des migrants abandonnés

Tous les matins, Yann Manzi et les autres bénévoles de l’association procèdent à une distribution de petit-déjeuners. Ils seraient ainsi près de 400 réfugiés sans-domicile à se rendre dans le local d’Utopia afin de manger à leur faim. Les migrants sont installés dans un camp de fortune à proximité du canal Saint-Denis. Une zone inconfortable qui bénéficie de conditions sanitaires catastrophiques.

Si les migrants ne risquent pas de voir leur campement de fortune démantelé, ce serait parce qu’il n’est pas à la vue de tous selon Yann Manzi. "Ils sont cachés donc "invisibilisés", ça permet de rendre service à tout le monde et c’est des populations qui sont laissées à l’abandon.", confie Yann Manzi, révolté.

Une crise de l’accueil

Face à cette misère humaine, Yann Manzi déplore la non-volonté d’aider les migrants. "Tout le monde y va de sa surenchère dans le non-accueil de ces populations.", d’après lui. D’ailleurs, pour l’homme, l’Europe n’est pas face à une crise migratoire mais à autre chose. "On peut imaginer qu’en fait, on ne vit pas une crise migratoire, on vit une crise de l’accueil migratoire dans cette Europe.", achève-t-il.