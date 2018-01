VIDEO. Dominique Versini : " Il ne faut pas laisser les migrants à la rue "

"Nous ne laisserons pas se reconstruire une jungle", a déclaré Emmanuel Macron ce mardi 16 janvier alors qu'il exposait sa politique migratoire à Calais. La ville de Paris est également confrontée à un afflux de migrants. Deux centres d'accueil ont été créés mais près d'un millier de migrants vivent toujours dans la rue.

"On doit bien traiter les gens qui arrivent, confie Dominique Versini, adjointe en charge de l'accueil des migrants. Bien les accueillir et non pas les laisser, comme c'est le cas en ce moment, dans les rues de Paris. D'autant que les afflux de migrants ne vont pas s'arrêter."

La France doit-elle accueillir plus de migrants ? Faut-il prendre en charge les demandeurs d'asile déboutés ? Dominique Versini adjointe était l'invitée de Julien Benedetto dans le 22h-minuit.