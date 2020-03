VIDEO. Des migrants attaqués en mer par des garde-côtes grecs

La situation est de plus en plus tendue aux frontières entre la Turquie et la Grèce, en raison d'une forte augmentation de la pression migratoire. Deux bateaux de garde-côtes grecs ont été filmés, lundi 2 mars, en train de repousser violemment une embarcation légère sur laquelle étaient entassés des migrants.

Des tirs de sommation

Sur un enregistrement vidéo diffusé par les autorités turques, on peut voir un navire des garde-côtes grecs frôler plusieurs fois le canot pneumatique, avant qu'un agent ne donne des coups de perche sur le groupe d'exilés à bord. Les patrouilleurs grecs font usage de leurs armes à feu, tirant dans les airs puis à la surface de l'eau, à quelques mètres de l'embarcation utilisée par les migrants.

Depuis l'annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan sur l'ouverture des frontières turques avec la Grèce, plus de 15 000 demandeurs d'asile auraient tenté de rejoindre la République hellénique, à pied ou à bord d'embarcations de fortune. Face à cet afflux soudain, les autorités grecques ont dépêché un important dispositif policier aux frontières, dispersant la foule à grand renfort de gaz lacrymogène.