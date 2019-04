VIDEO. Aux Pays-Bas, des messes 24 heures sur 24 pour empêcher l'expulsion d'une famille arménienne

Alors que la France s'interroge sur les réformes à apporter, "Avenue de l'Europe" visite le 24 avril 2019 plusieurs modèles de démocratie chez ses voisins. Avec leur monarchie constitutionnelle et leur proportionnelle intégrale, les Pays-Bas ont un système très différent. Une de ses particularités réside dans le rôle que jouent les religions monothéistes – et surtout l'Eglise protestante – au sein d'une démocratie où la laïcité n'a rien de strict. Une histoire étonnante l'illustre.

Ces faits qui se sont produits à La Haye entre octobre 2018 et janvier 2019 montrent sa grande capacité de mobilisation. Quand une famille arménienne qui vivait aux Pays-Bas depuis neuf ans a été frappée par un ordre d'expulsion, elle a trouvé refuge dans un temple de l'Eglise Bethel. Les pasteurs de tout le pays se sont alors relayés pour dire la messe ici, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Empêcher l'expulsion de la famille Tamrazyan par la force de la prière ? Pas seulement.

2 603 heures d'offices ininterrompus

Aux Pays-Bas, la police n'a pas le droit de pénétrer dans un lieu de culte pendant un office. Alors pendant quatre-vingt-seize jours, 650 pasteurs ont assuré 2 603 heures d'office. Pendant ce temps, les Tamrazyan et leurs trois enfants vivaient reclus à l'étage, dans l'appartement réservé aux plus démunis.

Après des semaines d'angoisse, l'espoir renaît. Finalement, des mois de mobilisation plus tard, le combat est gagné. Le gouvernement néerlandais décide s'assouplir le droit d'asile. Six cents familles et plus de 1 000 enfants seront régularisés...

