Val-de-Marne : des migrants découverts cachés dans un camion

Pour 19 migrants soudanais et érythréens, le voyage s'arrête à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, bien loin de l'Angleterre. Après avoir réussi à grimper à bord d'un camion, ils pensaient rallier le Royaume-Uni. Mais ce poids lourd se rendait en fait en région parisienne quand le chauffeur hongrois a entendu des cris au milieu de sa cargaison de vêtements. "À Paris, j'ai entendu cogner. Je me suis arrêté tout de suite et j'ai appelé la police. Ce sont eux qui ont ouvert", raconte le routier.

"Des enfants dans les roues de secours"

Dans sa remorque, les forces de l'ordre découvrent 19 hommes et femmes à bout de force entassés entre les cartons. Le camion était parti de Haiger, en Allemagne, avant de faire une halte à Bruxelles (Belgique), où sont probablement montés les migrants. Un procédé qui ne surprend pas un routier habitué des longs trajets en Europe. "À une frontière, j'ai vu des enfants rentrer dans les roues de secours des autocars", raconte Robert Abadjian. Selon l'organisme des Nations unies chargé des migrations, 170 000 personnes sont arrivées en Europe en 2017. 3 000 ont perdu la vie en mer Méditerranée.

