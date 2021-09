Somme : 37 migrants découverts sur une plage, deux hommes soupçonnés d'être des passeurs placés en garde à vue

Trente-sept migrants "de diverses nationalités" ont été découverts sur une plage près de Fort-Mahon (Somme), dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 septembre, a annoncé la substitut du procureur d'Amiens, Alexia Royannez. Deux personnes "pour lesquelles on se demande si ce sont des passeurs" ont été placées en garde à vue, a-t-elle ajouté, sans pouvoir confirmer à ce stade que les deux dossiers étaient liés.

Les traversées et tentatives de traversées de la Manche vers le Royaume-Uni à bord de petites embarcations n'ont cessé d'augmenter depuis 2018, avec 15 400 migrants concernés entre début janvier et fin août 2021. Autorités et associations constatent un élargissement des zones depuis lesquelles les migrants tentent la traversée. "Les départs ont lieu entre Calais, le Cap Gris-nez et Dunkerque, les zones où on aperçoit les falaises de Douvres quand il fait beau et où cela paraît facile de traverser, mais au fil des mois et du renforcement des patrouilles à terre le phénomène petit à petit s'est étendu vers le sud", expliquait début septembre le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Philippe Dutrieux.