Alors que se tient un sommet européen, jeudi 28 et vendredi 29 juin, sur la question des migrants en Europe, un sondage Odoxa-Dentsu Consulting* pour franceinfo et Le Figaro, publié jeudi soir, revient sur la perception des Français sur l'accueil des migrants, l'action du gouvernement sur cette question, ainsi que sur celle de l'Europe. franceinfo vous détaille les principaux enseignements.

Les Français et l'accueil des migrants

Six Français sur dix estiment que la France accueille trop de migrants. Selon l'enquête Odoxa-Dentsu Consulting pur franceinfo, la générosité de la France est jugée suffisante par moins d'un tiers des répondants, alors que seulement un sondé sur dix juge que le gouvernement n'en fait pas assez.

Cette sensation que trop de migrants sont accueillis sur le territoire national trouve son écho dans la perception que les Français ont d'eux. Ainsi, quand ils pensent aux migrants ou aux réfugiés ayant quitté leur pays en guerre pour émigrer en Europe, 54% des sondés ressentent de la peur ou de l'inquiétude. Ils ne sont que 45% à exprimer de la compassion et de la sympathie.

Politiquement, le clivage gauche-droite est très marqué. Près de neuf sympathisants PS sur dix ont de la bienveillance pour les migrants, sentiment partagé par près des deux tiers des Français proches de La France insoumise. À l'inverse, neuf sympathisants Rassemblement national (ex-FN) sur dix expriment leur peur que les migrants génèrent des problèmes économiques ou de sécurité pour les Français. Pour les proches du parti présidentiel, six Français sur dix expriment leur empathie vis-à-vis des réfugiés.

L'action du gouvernement

La gestion de la crise migratoire par la France est jugée négativement par les personnes interrogées. Selon ce sondage, sept Français sur dix estiment que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux de la crise que traverse l'Europe. Mais il réussit mieux que son prédécesseur : en septembre 2015, sur la même question, François Hollande et le gouvernement de Manuel Valls étaient jugés négativement par plus de huit sondés sur dix.

Ce sont les sympathisants Rassemblement national et Insoumis qui sont les plus sévères à l'égard du gouvernement. 88% des proches du parti présidé par Marine Le Pen et 82% des sympathisants La France insoumise jugent que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Seuls les proches de LREM font confiance à Emmanuel Macron et à Edouard Philippe pour résoudre la crise migratoire. Ils sont 57% à leur accorder ce crédit.

La position de l'Europe

Au niveau européen, la défiance vis-à-vis des institutions s'accentue. Alors qu'en 2015, 66% des Français ne faisaient pas confiance à l'Union européenne pour gérer l'arrivée de migrants, ils sont aujourd'hui 73% à exprimer leur scepticisme. Cette méfiance à l'égard de l'Europe est partagée sur tout l'échiquier politique. Les plus anti-européens se retrouvent au Rassemblement national avec 92% des sondés, du côté des Républicains avec 84% et de la France insoumise avec 75%. Il est aussi à noter qu'une défiance s'exprime aussi chez 60% des proches du PS et chez 53% des LREM.

Enfin les Français sont partagés sur les sanctions financières à infliger aux pays refusant d’accueillir des migrants. Cette éventualité a été exprimée par Emmanuel Macron. Il souhaite que les pays qui refusent d’accueillir des migrants voient leurs subventions européennes diminuer. 51% des sondés sont opposés à cette proposition.

Dans le détail, le refus est majoritaire du côté du Rassemblement national (82%) et des Républicains (60%). Pour eux, il n’y a pas lieu de punir ceux qui refusent cet accueil, car c’est une position qu’ils comprennent voire soutiennent. À l'inverse les deux-tiers des sympathisants LREM et Insoumis (65%) y sont favorables, ainsi que 77% des proches du PS.

*Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro" a été réalisée par internet les 27 et 28 juin 2018, sur un échantillon de 967 Français représentatif de la population française âgée de 18 et plus.