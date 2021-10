Saint-Jean-de-Luz : quatre personnes percutées par un train

Les enquêteurs tentent de comprendre comment quatre personnes ont été percutées par un TER mardi 12 octobre. Plusieurs témoignages recueillies dans la matinée assurent que les victimes étaient allongées et endormies sur les rails avant le passage du train, qui était le premier de la journée. Sur les quatre victimes, deux ont été identifiées par la police comme des migrants d'origine algérienne.

Les migrants prennent de plus en plus de risques

La route du Pays basque est souvent empruntée par les migrants qui souhaitent rejoindre la France via l'Espagne, avant de continuer vers le Royaume-Uni. Les associations locales déplorent la dangerosité de cette route. "Les contrôles policiers sont incessants, donc forcément ça entraîne une situation où les migrants essaient coûte que coûte de passer la frontière, en prenant de plus en plus de risques", explique Amaia Fontan, présidente d'une association d'aide aux migrants.