Près de 1 000 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée cet été, trois fois plus que l'été dernier

Le nombre de migrants ayant trouvé la mort ou qui ont disparu en tentant la traversée de la Méditerranée cet été est trois fois plus élevé que sur la même période l'an dernier, a alerté l'Unicef, vendredi 29 septembre. Entre juin et août 2023, "au moins 990 personnes, dont des enfants", ont ainsi fait naufrage en Méditerranée centrale, contre 334 personnes durant l'été 2022.

Si la part totale des enfants n'est pas chiffrée, l'Unicef précise que 11 600 "mineurs non accompagnés" ont tenté de se rendre en Italie entre janvier et mi-septembre à bord d'embarcations de fortune, soit 60% de plus que sur la même période en 2022 (7 200).

"La Méditerranée est un cimetière pour les enfants"

"La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et leur avenir. Le bilan tragique des enfants morts en quête d'asile et de sécurité en Europe est le résultat de choix politiques et d'un système migratoire défaillant", a estimé Regina De Dominicis, qui coordonne le sujet à l'Unicef.

Depuis le début de l'année, plus de 2 500 exilés sont morts ou ont disparu après avoir tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU.