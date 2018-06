PolitiqueWE : Emmanuel Macron face à la crise des migrants

Danielle Sportiello est en direct sur le plateau de France 3 et revient sur la baisse de popularité que connaît Emmanuel Macron ces dernières semaines. "C'était pourtant un boulevard européen qui s'ouvrait devant Emmanuel Macron, après le Brexit de la Grande-Bretagne et sa mise en retrait, et la faiblesse d'Angela Merkel. Et pourtant, l'épisode de l'Aquarius a mis fin à la lune de miel entre Emmanuel Macron et l'Europe", explique la journaliste.

Mini-crise diplomatique avec l'Italie

Pourtant, Emmanuel Macron cherche toujours à convaincre ses partenaires. "Après une mini-crise diplomatique avec l'Italie et Matteo Salvini, Emmanuel Macron s'est beaucoup démené pour essayer de trouver un compromis européen à la crise migratoire. Mais toutes les ébauches du compromis franco-allemand ont été rejetées par les pays anti-migrants. En France, l'opinion publique est très largement défavorable à l'accueil des migrants. (...) Ses difficultés à se faire entendre en Europe ajoutées aux crispations sur le terrain social expliquent sa baisse de popularité dans les sondages depuis plusieurs semaines", conclut Danielle Sportiello.

Le JT

Les autres sujets du JT