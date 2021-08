Plus de 800 migrants autorisés à accoster en Sicile à bord des navires Ocean Viking et SeaWatch

Plus de 250 migrants ont débarqué samedi 7 août du navire humanitaire SeaWatch en Sicile, tandis que l'Ocean Viking avec 550 personnes à bord a obtenu l'autorisation d'y accoster, ont annoncé les ONG les ayant affrétés. Les deux navires ont lancé un appel urgent, demandant un port sûr pour débarquer les centaines de migrants se trouvant à leur bord, soulignant que leur état de santé se dégradait.

The #SeaWatch3 reached the port of Trapani this morning. We are happy to finally have a port of safety. Before our guests can safely go ashore, all 257 rescued people on board will be tested for COVID-19. pic.twitter.com/elrI5rHcvD