"Ocean Viking" : SOS Méditerranée "appelle les États à se mettre d'accord pour qu'un mécanisme de débarquement soit mis en place et qu'il fonctionne"

"On appelle les États européens à s'organiser, à se mettre d'accord pour qu'un mécanisme de débarquement soit mis en place et qu'il fonctionne", a déclaré Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l’ONG SOS Méditerranée, vendredi 11 novembre sur franceinfo. L'Ocean Viking est arrivé à Toulon vendredi matin avec à son bord 230 migrants secourus en Méditerranée. L'Italie a refusé d'accueillir le bateau.

>> Suivez les dernières informations sur l'Ocean Viking dans notre direct

franceinfo : Quelle est la situation ?

Fabienne Lassalle : L'Ocean Viking est arrivé dans le port de Toulon ce matin, il a pu accoster un peu avant 9h. Les autorités sanitaires sont montées à bord pour pouvoir évaluer la situation et le débarquement a pu commencer. Les mineurs, les femmes seules, les familles et les cas médicaux ont été débarqués en priorité.

Que vont devenir ces personnes ?

Elles vont être prises en charge et interrogées pour pouvoir déposer leur demande d'asile. Le rôle de SOS Méditerranée s'arrête ici puisque notre sauvetage est terminé une fois que nous avons accosté dans un lieu sûr, ce qui est le cas. Il y avait 57 mineurs dont une quarantaine non accompagnés, il y avait 5 enfants de moins de 5 ans. Ils sont, comme les autres, épuisés et traumatisés. Il est temps qu'ils puissent reprendre une vie normale.

De quelles nationalités sont les migrants ?

Il y a des Erythréens, des Egyptiens, des Syriens, de Bangladais, des Guinéens, des personnes qui viennent du Soudan. Il y a un grand nombre de nationalités à bord. Ces personnes étaient en Libye dans des conditions atroces puisqu'elles étaient séquestrées, certaines ont été torturées, violées. Elles n'avaient d'autre issue que de se jeter à la mer pour échapper à leur calvaire. Certaines étaient blessées et il a fallu les soigner à bord. Pour d'autres, on a demandé une évacuation médicale hier puisque nous n'avions pas encore l'annonce d'un port. Quatre personnes ont été évacuées à l'hôpital de Bastia.

L'Ocean Viking va-t-il repartir ?

Il va repartir le plus rapidement possible parce qu'il n'est pas possible de rester à quai alors qu'en Méditerranée centrale on continue à mourir puisqu'il n'y a pas de moyen pour secourir les migrants. Donc, nous avons l'ambition de repartir au plus vite pour reprendre notre activité. On appelle à ce que le droit maritime soit enfin respecté. On appelle les Etats européens à s'organiser, à se mettre d'accord pour qu'un mécanisme de débarquement soit mis en place et qu'il fonctionne. Je trouve ça choquant que ce soit une bataille diplomatique qui soit mise en avant alors qu'on parle d'êtres humains, de détresse humaines, de morts en mer.