DIRECT. "Ocean Viking" : le navire de SOS Méditerranée doit débarquer à Toulon, avec 230 migrants à bord, en début de matinée

Le ton est monté quand Louis Boyard a critiqué Vincent Bolloré, lors d'une séquence consacrée au sort des migrants à bord du navire humanitaire Ocean Viking. "Aujourd'hui en France, vous avez cinq personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes, et les cinq personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique", a-t-il déclaré, citant "l'exemple de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun".