Naufrage de migrants dans la Manche : quatre personnes mises en examen pour "homicide involontaire"

Quatre personnes ont été mises en examen, notamment pour "homicide involontaire", "participation à une association de malfaiteurs", et "blessures involontaires", mercredi 16 août, après le naufrage meurtrier survenu samedi, dans la Manche, d'une embarcation de migrants tentant de rallier l'Angleterre par le détroit du Pas-de-Calais, a appris franceinfo de sources judiciaires, confirmant une information du Monde.

Deux d'entre eux sont de nationalité irakienne, nées en 1980, et soupçonnées "d’avoir organisé le transfert de migrants sur une embarcation de fortune contre rémunération", a précisé le parquet de Paris. Les deux autres personnes sont de nationalité soudanaise, nées en 1994 et 2006 et soupçonnées "d’avoir participé activement au transport des passagers dans des conditions dangereuses en contrepartie d’un tarif privilégié sur leur propre passage". Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Un naufrage qui a fait six victimes

Six personnes ont péri dans ce naufrage. Mercredi, leurs corps étaient encore en cours d'identification à l'Institut médico-légal de Lille. A ce jour, la trentaine de personnes rescapées dans les eaux françaises ont toutes été entendues par la justice, a précisé le parquet de Paris, qui collabore avec la justice britannique et attend le retour des auditions d'une autre trentaine de personnes, secourues elles côté anglais. Une incertitude persiste concernant la subsistance d'un ou des disparus en mer, a précisé le parquet de Paris.

L'information judiciaire, sous la direction de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a notamment été ouverte pour homicides et blessures involontaires et mise en danger, des infractions toutes deux aggravées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Ces investigations ont aussi été lancées pour aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit.