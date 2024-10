Morts de migrants dans la Manche : "Ces drames vont continuer", selon le cofondateur d'Utopia 56, qui appelle à "ouvrir des routes sûres"

"Ces drames vont continuer, on ne peut pas rester comme ça, il faut agir", a réagi samedi 5 octobre sur franceinfo Yann Manzi, le co-fondateur de l'association d'aide aux migrants Utopia 56, après la mort de quatre migrants, dont un enfant de deux ans, dans la nuit de vendredi à samedi 5 octobre au cours de deux nouveaux drames dans la Manche.



"Ce qu'il se passe, c'est tout simplement inhumain", selon l'humanitaire. "Il faut ouvrir des routes sûres pour sauver des vies. Il faut ouvrir des ferries. Il faut demander une commission d'enquête parlementaire pour arrêter ces drames".

Développer des "routes plus sûres pour les réfugies"



"Bien sûr qu'il faut s'attaquer aux passeurs", a-t-il poursuivi. "Mais il faut aussi imaginer que tant qu'on aura pas des routes sûres pour ces réfugiés qui fuient la guerre, cela va continuer". "Comment se fait-il que nous n'avons pas la possibilité de donner l'asile, en France, à toutes ces personnes ?", demande Yann Manzi. "C'est un fantasme de dire qu'on est envahis en France".



"Tant qu'on continuera à faire croire que toutes la misère du monde arrive en France ou en Europe, on ne pourra rien construire", a ajouté le confondateur d'Utopia56. "On peut évidemment se répartir ces populations. Par exemple, le monde a accueilli six millions d'Ukrainiens sans cligner des yeux et tout s'est bien passé".