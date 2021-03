Mineurs isolés : un rapport parlementaire formule des préconisations pour améliorer leur prise en charge et leur suivi

Pour venir en aide à ces jeunes migrants parfois victimes de réseaux de traites ou sous l'emprise de drogues, les parlementaires proposent notamment des refuges adaptés et "un accompagnement non seulement éducatif mais aussi médical, social et juridique".