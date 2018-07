Migrants : une militante suédoise empêche une expulsion

Elin Ersson est une activiste suédoise. Elle a réservé un billet sur un vol pour empêcher une expulsion : "Je suis dans l'avion, et il y a une personne qui va se faire expulser vers l'Afghanistan, explique-t-elle en se filmant avec la caméra de son téléphone. Les gens qui travaillent ici tentent de me prendre mon téléphone juste parce que quelqu'un va se faire expulser vers l'Afghanistan où il y a la guerre et où il va se faire tuer."

"Mais eux ne mourront pas, lui, oui"

Sa stratégie ? Rester debout : "Tant qu'au moins une personne reste debout, le pilote ne peut pas décoller. Tout ce que je veux, c'est arrêter l'expulsion. Ensuite, je me plierai à leurs règles. Tout cela est totalement légal, et je n'ai pas commis de crime." La scène dure, et des passagers sont à bout. "Un Anglais s'est énervé, il a voulu voler mon portable, mais un membre de l'équipage a été gentil et me l'a rendu", témoigne-t-elle. "Vous empêchez les passagers de se rendre à leur destination", lui reproche-t-on. Ce à quoi elle répond par un argument imparable : "Mais eux ne mourront pas, lui, oui." Elle obtient finalement gain de cause grâce au soutien d'autres passagers. "Le réfugié de 52 ans va descendre de l'avion et moi aussi, dès que je le verrai sortir", rapporte-t-elle alors, les larmes aux yeux. Elin Ersson s'insurge contre le durcissement de la politique migratoire de son pays. Depuis quelques mois, il est de plus en plus difficile d'obtenir l'asile en Suède.