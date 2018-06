Migrants : une Manchoise accueille chez elle une famille sous le coup d'une expulsion

Une habitante de la Manche héberge un couple d'Albanais et ses trois filles, qui doivent quitter le territoire français d'ici samedi, relate France Bleu Cotentin.

Une Manchoise accueille une famille d'Albanais chez elle depuis deux jours, après l'avoir rencontrée sur une route départementale, rapporte France Bleu Cotentin jeudi 28 juin. Le couple et ses trois filles sont sous le coup d'une expulsion et doivent quitter le territoire français d'ici le 30 juin. Ils lancent un appel aux élus.

Ils vont les mettre où ? En prison ? Moi, la prison, je m'en fiche.Marieà franceinfo

"Je suis dans l'illégalité complète, on me le dit, on me le répète, mais je m'en fiche, qu'ils viennent, ils vont faire quoi avec une famille, un couple et trois enfants ?", déclare Marie.

Une famille menacée

"Je sais que la France n’accueille pas les familles albanaises mais ils ont très peur car ils ont été menacés de mort, chez eux. Ils ne peuvent pas vivre dans un pays où leur famille est contre eux", explique-t-elle, tandis qu'Alesia, l'une des filles, explique qu'ils ont fui l'Albanie en janvier 2017 après des violences et des menaces de mort de la part de leurs proches, car "mon père est musulman et ma mère catholique".

"L'appartement est beaucoup trop petit, il n'y a qu'une pièce, une cuisine et une petite salle de bain. Ce n'est pas une solution vivable pour eux", regrette Marie, en espérant que les élus vont faire en sorte que cette famille soit accueillie quelque part.