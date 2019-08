Migrants : un nouveau campement à Paris

120 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, ont élu domicile dans des tentes au parc de la Villette, dans le XIXe arrondissement de Paris. 20 enfants ont moins de trois ans. Cela fait deux nuits que les migrants campent sur un bout de trottoir du parc de la Villette, avec l'espoir d'être pris en charge. "Si on trouve un toit, on peut se débrouiller pour travailler, on peut nourrir nos enfants", explique un migrant.

La mairie a ouvert un gymnase dans le Xe arrondissement

Originaires d'Afrique, d'Afghanistan et d'Europe de l'Est, réfugiés, demandeurs d'asile ou déboutés vivent depuis des années sur le territoire français. Mais, depuis la fin de la trêve hivernale, tous peinent à trouver un abri. Face à cette situation, la mairie de Paris a ouvert un gymnase dans le Xe arrondissement, mais avec 37 places seulement. Entre temps, une quarantaine de personnes sont venues grossir le campement. Une réunion est prévue lundi 26 août entre la mairie et la préfecture.

