Migrants : un mort et cinq personnes dans un "état grave" après le naufrage d'un bateau dans la Manche

Une cinquantaine de passagers de cette embarcation ont pu être secourus par les autorités françaises et britanniques.

Une personne est morte et cinq se trouvent dans un "état grave" après le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche samedi 12 août, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord. Les recherches d'autres potentielles victimes se poursuivaient en fin de matinée au large de Sangatte (Pas-de-Calais), mobilisant des navires français et britanniques et un hélicoptère, a précisé la préfecture maritime. Une cinquantaine de passagers de cette embarcation ont pu être secourus, dont une "partie" par les moyens britanniques, a-t-elle ajouté.

Le bateau a été repéré en cours de naufrage "en tout début de matinée", par le patrouilleur français de service public Cormoran, qui a immédiatement lancé les secours. Quatre navires et un hélicoptère français, ainsi que deux navires britanniques, ont été mobilisés. Une enquête est ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). En raison du retour de conditions météorologiques favorables, les départs ont été très nombreux depuis jeudi sur le littoral.

Plus de 100 000 migrants ont traversé illégalement la Manche à bord de petites embarcations depuis 2018, une traversée très périlleuse, selon un décompte effectué vendredi par l'AFP à partir des chiffres officiels britanniques. En 2022, cinq personnes migrantes sont mortes en mer et quatre ont été portées disparues en tentant de rejoindre les côtes anglaises au départ du littoral nord de la France. En novembre 2021, 27 migrants avaient péri dans le naufrage de leur embarcation.