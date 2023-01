Migrants : SOS Méditerranée dénonce l'éloignement des ports désignés pour débarquer en Italie

L'ONG a été contrainte par les autorités italiennes de faire débarquer 95 migrants dans un port "à 1 500 kilomètres" de la zone de sauvetage.

L'ONG SOS Méditerranée, dont le navire de secours Ocean Viking a secouru mercredi 95 migrants au large de la Libye, a dénoncé vendredi 27 janvier la décision des autorités italiennes de les faire débarquer "à 1 500 kilomètres" de la zone de sauvetage. "Les autorités italiennes ont assigné à l'Ocean Viking le port de Carrare en Italie pour le débarquement des 95 rescapés", dont 20 femmes et 38 mineurs, parmi lesquels 33 sont non accompagnés, a précisé l'ONG basée à Marseille.

"Carrare se situe à 1 500 kilomètres de la zone d'opération, ce qui implique une navigation de trois jours et expose les femmes, les hommes et les enfants aux vagues, à la pluie, au vent et au froid", insiste SOS Méditerranée. L'ONG relève que "selon la loi, le débarquement des personnes secourues en mer doit être organisé dès que possible pour garantir leur santé et leur sécurité".

Un décret sur les sauvetages critiqué

L'ONG Médecins sans frontières, dont le navire Geo Barents a recueilli 237 migrants au large de la Libye, avait également dénoncé mercredi la désignation par les autorités italiennes d'un port éloigné, La Spezia, près de Gênes, pour les y débarquer.

Début janvier, plusieurs ONG internationales engagées dans des opérations de secours aux migrants en Méditerranée avaient dénoncé la volonté du gouvernement italien d'extrême droite "d'entraver l'assistance aux personnes en détresse" à se rendre "sans délai" vers un port italien après chaque sauvetage. Elles dénoncent le fait que ces ports soient très éloignés des zones de sauvetage, imposant de longs délais, ce qui réduit les capacités d'assistance, déjà entravées par l'interdiction d'enchaîner plusieurs sauvetages d'affilée.