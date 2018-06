Migrants : si la France ne s'excuse pas, mieux vaut annuler la rencontre entre Macron et le président du Conseil italien, estime Salvini

Le ministre de l'Intérieur italien laisse entendre que la rencontre prévue vendredi entre le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte pourrait ne pas se tenir.

Le ministre de l'Intérieur italien hausse le ton contre la France. "Si les excuses officielles n'arrivent pas, le Premier ministre Conte fera une bonne chose en n'allant pas en France." C'est ce qu'a déclaré, mercredi 13 juin, Matteo Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite), au sujet de la rencontre prévue vendredi entre le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

Emmanuel Macron a dénoncé, mardi, la "part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien", qui a refusé d'accueillir le navire Aquarius avec plus de 600 migrants à son bord, tandis que le porte-parole de son parti La République en marche, Gabriel Attal, a déclaré que la position de l'Italie était "à vomir".

"Les tons utilisés sont injustifiables"

"Le gouvernement italien considère inacceptables les paroles utilisées dans des déclarations publiques hier à Paris", ajoute mercredi un communiqué du ministre des Affaires étrangères italien Enzo Moavero Milanesi, qui avait convoqué dans la matinée l'ambassadeur de France en Italie. C'est finalement la numéro deux de l'ambassade, Claire Anne Raulin, qui s'est rendue à cette convocation, l'ambassadeur ne se trouvant pas à Rome.

Selon Enzo Moavero Milanesi, "de telles déclarations compromettent les relations entre l'Italie et la France." "Les tons utilisés sont injustifiables" et même si le ministre des Affaires étrangères italien "comprend qu'un Etat ami et allié puisse être en désaccord avec les positions d'un autre Etat, le désaccord doit être exprimé d'une manière et dans des formes cohérentes avec un tel rapport d'amitié."

Dans un ton très diplomatique, Enzo Moavero Milanesi réclame lui aussi des excuses de la part de la France. "Le gouvernement italien souhaite que les autorités françaises, une fois faites les réflexions opportunes, assument rapidement des initiatives de nature à réparer la situation qui s'est créée", a conclu le ministre. En attendant, le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, qui devait rencontrer son homologue français, Bruno Le Maire, à Paris mercredi après-midi, a annulé ce rendez-vous.