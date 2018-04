Migrants : Paris en appelle à l'Etat

La maire de Paris Anne Hidalgo demande à l'Etat de proposer des solutions de logement dignes pour les migrants installés de façon illégale dans certains quartiers de la capitale.

Sous les tentes installées près de la porte de la Villette, dans le 19ème arrondissement de Paris, ils seraient entre 1 500 et 2 000 migrants à vivre dans des conditions particulièrement difficiles. Un seul point d'eau et quatre sanitaires seulement sont disponibles pour tout le camp et quelques rares associations leur distribuent de la nourriture le soir. Salim, bénévole, nous explique venir donner des sandwichs sur un site qui ressemble de plus en plus à une décharge à ciel ouvert.

"C'est inhumain"

"Cela devient de plus en plus grave. C'est inhumain, il y a un manque d'hygiène et un manque de compassion parfois...", explique Mohamed Keita, responsable de l'association Collecte 75. Le soir, certains tentent d'obtenir une place dans un centre d'hébergement, mais très peu parviennent à en bénéficier. Face à cette situation, la mairie de Paris tire la sonnette d'alarme. Anne Hidalgo et plusieurs maires d'arrondissement demandent à l'Etat de mettre en place un relogement d'urgence.

