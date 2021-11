Migrants : on vous explique pourquoi la situation est explosive à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

Certains ont tenté de couper les barbelés qui se dressaient devant eux. Des centaines de migrants sont rassemblés à la frontière biélorusse, tentant de passer en Pologne. La tension monte entre les deux pays, qui s'accusent d'envenimer la situation. Varsovie estime que Minsk pousse les réfugiés vers sa frontière et a déployé des militaires dans la zone. La Biélorussie dénonce la réaction polonaise et met en garde son voisin polonais contre toute "provocation" à la frontière, mardi 9 novembre. Franceinfo revient sur cette situation explosive aux confins de l'Europe.

Depuis lundi matin, des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de centaines de personnes marchant le long d'une route. Une vidéo publiée par le ministère polonais de la Défense fait d'abord état de centaines de migrants réunis près du poste frontière Bruzgi-Kuznica. Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a ensuite déclaré à la presse qu'au total 3 000 à 4 000 migrants, principalement originaires du Moyen-Orient, s'étaient massés près de la frontière.

"On veut aller en Allemagne pour y vivre", clame un homme dans des images diffusées lundi par la télévision publique biélorusse, évoquant la présence de femmes et d'enfants, dont des nourrissons. D'autres images montrent, côté biélorusse, des hommes armés en tenue militaire escortant les migrants en direction de la frontière, comme le montre ce sujet de France 2.

FRANCE 2

Deux versions des faits s'opposent. "Selon ces réfugiés, ils se sont rassemblés pour former un groupe assez large pour empêcher leur expulsion forcée par la Pologne et attirer l'attention de la communauté internationale sur le non-respect des droits de l'homme en Pologne", assure un responsable des garde-frontières biélorusses. Des médias polonais diffusent des interviews de migrants expliquant que les Biélorusses les forcent à tenter de franchir la frontière. Au moins dix migrants sont morts jusqu'à présent dans la région, dont sept du côté polonais de la frontière, selon le quotidien polonais Gazeta Wyborcza.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, dénonce, mardi, une "attaque hybride" (c'est-à-dire une attaque non militaire) lancée par le régime du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il affirme que cette crise menace la "stabilité et la sécurité" de toute l'Union européenne. "Sceller la frontière polonaise relève de notre intérêt national. Mais aujourd'hui, c'est la stabilité et la sécurité de l'UE tout entière qui sont en jeu", écrit-il sur Twitter (en anglais). "Nous ne nous laisserons pas intimider et nous défendrons la paix en Europe avec nos partenaires de l'Otan et de l'UE", ajoute-t-il.

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU.