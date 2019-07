Migrants : naufrage dramatique en Méditerranée

Un sac mortuaire juste à côté des rescapés, la tragédie du naufrage résumée en une seule image. Des visages fermés, des regards absents, des adolescents, des hommes, des femmes. En état de choc. Sur une plage libyenne non loin de là, d'autres victimes noyées lors du drame. Ils sont érythréens, palestiniens ou encore soudanais, ils racontent la tragédie.

Combien de corps va-t-on découvrir encore ?

"Dans l'après-midi (jeudi 25 juillet), on a quitté la Libye pour rejoindre l'Italie. Mais après une heure de navigation, on a commencé à couler, et beaucoup de gens se sont noyés", confie un rescapé. 62 corps ont pour l'instant été repêchés, des dizaines de personnes sont portées disparues. On compte environ 150 rescapés. Le naufrage a eu lieu à seulement quelques kilomètres des côtes libyennes, au large de la ville de Khoms. C'est la pire tragédie en Méditerranée cette année.

Le JT

Les autres sujets du JT