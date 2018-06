Migrants : Macron et Merkel souhaitent un front européen commun

Emmanuel Macron est en Allemagne mardi 19 juin pour tenter d'esquisser une réponse européenne commune face à la crise migratoire. La France et l'Allemagne sont au diapason ; reste maintenant à convaincre les voisins européens. "Pour répondre à la crise migratoire, Emmanuel Macron et Angela Merkel mettent en avant un front européen commun", explique la journaliste Emmanuelle Chaze, en duplex sur place. "Le président français, qui a parlé d''heure de vérité' pour l'Europe, préconise une action concertée de tous les États membres. Une action concertée également voulue par Angela Merkel qui, ce faisant, tend la main à des dirigeants comme Giuseppe Conte en Italie", ajoute-t-elle.

Mettre en place des "mécanismes de solidarité"

"Aujourd'hui, mardi 19 juin, il a été question de mesures concrètes, de mettre en place ce qu'Emmanuel Macron appelait des 'mécanismes de solidarité', à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Le président français a également parlé de la mise en place d'une agence européenne pour l'asile, et a priori, ce seront ces mesures qui seront discutées lors du prochain sommet européen de Bruxelles, les 28 et 29 juin prochains", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT