Migrants : les techniques des passeurs mises au jour

Un bateau de pêche au milieu de la Méditerranée qui tracte un canot vide. La scène est suffisamment rare pour attirer l'attention des pilotes d'un avion des garde-côtes européens. Pendant des heures, Frontex filme la flottille depuis le ciel. Soudain, à 100 kilomètres Lampedusa, le chalutier s'immobilise. Son équipage fait alors descendre sur la petite embarcation des dizaines de migrants. L'opération terminée, le plus gros navire part vers les côtes libyennes, le canot, lui, s'apprête à gagner l'Italie.

Les migrants secourus

C'est la première fois que des passeurs sont filmés, débarquant autant de migrants en mer. Frontex alerte immédiatement les autorités italiennes. Les migrants, 81 personnes, en provenance du Bangladesh ou de Syrie, sont secourus en mer. Quant au bateau de pêche, pavillon libyen, il est arraisonné et emmené en Sicile. Ses membres d'équipage, six Égyptiens et deux Tunisiens sont arrêtés par les garde-côtes italiens. Bien qu'il y ait moins de traversées que l'an dernier, le taux de mortalité augmente fortement. Aujourd'hui, un migrant sur huit périt, noyé, en Méditerranée.

