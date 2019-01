Migrants : le Royaume-Uni renforce ses contrôles en mer

Des migrants qui appellent à l'aide à bord d'une frêle embarcation, près des côtes anglaises. Voilà le genre d'images que les Britanniques ne veulent plus voir. Les tentatives de rejoindre le Royaume-Uni par la mer ont bondi ces dernières semaines. "Nous savons qu'au moins 539 migrants ont tenté de traverser la mer l'an dernier à bord de petites embarcations. Parmi eux, environ 80% l'ont fait ces trois derniers mois. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter ça", a déclaré le ministre de l'Intérieur britannique Sajid Javid.

Bientôt une surveillance aérienne ?

En plus des deux patrouilleurs déjà présents dans la zone, les gardes-côtes britanniques font déployer deux de leurs plus grands navires dans leurs eaux territoriales, entre Douvres (Royaume-Uni) et Calais (Pas-de-Calais). Depuis 10 jours, une centaine de migrants a été secourue alors qu'ils tentaient de rallier clandestinement les côtes anglaises. Une traversée de 33km effectuée le plus souvent à bord de zodiac, de nuit, sans éclairage, dans une mer agitée, qui concentre un quart du trafic maritime mondial. Londres envisagerait également une surveillance aérienne. Les patrouilles françaises ont été elles aussi renforcées dans la Manche, selon le ministère de l'Intérieur.

