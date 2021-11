Migrants : la Biélorussie met en garde la Pologne contre toute "provocation" à la frontière

La Biélorussie hausse le ton. Le pays a mis en garde, mardi 9 novembre, la Pologne contre toute "provocation" à la frontière entre les deux pays, où sont massés des milliers de migrants voulant pénétrer dans l'Union européenne. Minsk et Varsovie s'écharpent depuis des semaines sur la question migratoire.

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, est accusé par l'UE d'orchestrer l'arrivée de cette vague de migrants en réponse aux sanctions européennes décidées à l'encontre de son pays après la répression brutale dont l'opposition a été victime. Le ministère des Affaires étrangères biélorusse, qui dément ces accusations, a tenu "à mettre en garde à l'avance la partie polonaise contre l'utilisation de toute provocation".

Minsk a fustigé le "mépris de longue date de Varsovie pour la réalité objective et ses approches dignes de la politique de l'autruche pour résoudre des problèmes graves", ainsi que les "tentatives intenables" de la Pologne de "rejeter sur la Biélorussie la responsabilité" de la crise migratoire à la frontière.

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a de son côté affirmé que l'afflux de migrants à la frontière menaçait la "stabilité et la sécurité" de toute l'Union européenne. "Sceller la frontière polonaise relève de notre intérêt national. Mais aujourd'hui, c'est la stabilité et la sécurité de l'UE tout entière qui est en jeu", a écrit le chef du gouvernement polonais sur Twitter. Varsovie a déployé un important dispositif militaire à la frontière.

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU.