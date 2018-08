Migrants : ils n'en veulent pas dans leur immeuble

À Paris, une centaine d'habitants d'une résidence du 18e arrondissement se mobilisent contre l'installation d'un centre d'accueil de jour pour migrants au pied de leur immeuble. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement, assurant n'avoir été prévenus ni par leur bailleur ni par la Préfecture de région.

Entre 500 et 600 migrants dans les rues de l'Est parisien

Dans l'après-midi du mercredi 29 août, la Préfecture de région est venue à la rencontre des habitants et s'est montrée rassurante. Les représentants présents assurent que les familles de migrants seront prioritaires et que peu d'hommes seuls seront acceptés. Cet été, plus de 2 500 personnes ont été mises à l'abri par la Préfecture de région. Selon France Terre d'Asile, entre 500 et 600 migrants vivraient toujours dans les rues de l'Est parisien.

Le JT

Les autres sujets du JT