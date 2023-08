Migrants : en moins de 48 heures, le navire "Ocean Viking" a porté assistance à 500 personnes en Méditerranée

Les équipes de SOS Méditerranée, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont réalisé onze sauvetages au total durant ce laps de temps.

L'Ocean Viking a secouru plus de 500 personnes en détresse en moins de deux jours, a annoncé SOS Méditerranée, vendredi 11 août. Ses équipes de secours, qui travaillent également avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ont réalisé onze sauvetages "depuis plus de 42 heures", précise l'ONG dans un communiqué publié aux environs de 15h30. "Les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans la zone de recherche et de sauvetage entre la Tunisie et Lampedusa", précise encore SOS Méditerranée.

"Au regard du nombre d'embarcations et de personnes secourues", il n'est pas possible de donner les détails des opérations dans l'immédiat, a également expliqué l'ONG. L'Ocean Viking avait reçu jeudi "l'instruction du centre de coordination des secours italiens d'assister des cas de détresse au sud-ouest de Lampedusa", peut-on également lire dans le communiqué. L' Ocean Viking avait été retenu durant dix jours en juillet par les autorités italiennes, qui lui reprochaient des défaillances de sécurité, mais il avait été autorisé à reprendre la mer le 21 juillet.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne estime que depuis début 2023, 1 848 migrants y ont disparu contre 1 417 sur toute l'année 2022. En juin, un naufrage, présenté comme l'un des plus graves impliquant des migrants en Méditerranée, a fait au moins 82 morts, mais en Méditerranée orientale.