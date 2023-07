Migrants : Rome immobilise le navire humanitaire de SOS Méditerranée pour des "problèmes techniques et administratifs"

Le bateau venait de faire débarquer 57 migrants secourus en mer.

Le navire Ocean Viking reste à quai. Sur décision des autorités italiennes, le bateau de l'ONG humanitaire SOS Méditerranée est immobilisé dans le port de Civitavecchia, au nord de Rome (Italie), alors qu'il venait de faire débarquer 57 migrants secourus en mer. Cette mesure administrative des gardes-côtes italiens a "une durée indéterminée" car l'inspection à laquelle a été soumis le navire a relevé "quelques petits problèmes techniques et administratifs", selon un communiqué de SOS Méditerranée.

Selon l'ONG, l'un de ces problèmes "nécessite malheureusement une enquête plus approfondie, qui implique divers acteurs de la certification et de l'armateur" du navire. Pour SOS Méditerranée, les autorités italiennes ont "une interprétation restrictive de la convention SOLAS, un accord international qui établit les critères minimum de sécurité pour la construction, les équipements et le fonctionnement des navires". Un responsable de SOS Méditerranée Italie interrogé au téléphone par l'AFP, Francesco Creazzo, a précisé que le problème soulevé par les gardes-côtes italiens concernait le nombre de canots de sauvetage présents sur le navire.

Une précédente inspection de l'Ocean Viking en 2020 avait imposé 14 canots de sauvetage, un nombre calculé en fonction du nombre de personnes secourues et non pas de la taille de l'équipage. Or la dernière inspection en date a réclamé un opérateur spécialisé par canot de sauvetage, donc 14 personnes, la présence d'un seul opérateur spécialisé n'étant plus suffisante, selon cette interprétation restrictive des autorités italiennes, selon l'ONG. Interrogés par l'AFP sur les raisons de cette immobilisation, les gardes-côtes italiens n'ont pas répondu dans l'immédiat.