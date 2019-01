Migrants : des pilotes français volontaires volent à leur secours

En méditerranée, près de 170 migrants sont morts ces derniers jours. Les passeurs profitent d'une accalmie, la mer est moins agitée et ils multiplient donc les traversées. Pour tenter de venir en aide aux naufragés en mer, des pilotes français mettent à profit leur temps de vacances pour survoler la zone entre l'Italie et la Libye. Ils cherchent des bateaux en détresse pour donner l'alerte pour aller les soutenir.

"On est là pour les sauver"

"On est là pour repérer des bateaux en détresse. On sait que ces bateaux n'arrivent jamais nulle part. La plupart coulent avant même d'avoir fait la moitié du chemin. On est là pour les sauver, déclencher les opérations de secours pour que les gens ne meurent pas", explique Benoît Micolon,, habitué à piloter un Boeing 747 cargo, et qui est alors aux commandes d'un petit avion survolant la zone au large des côtes de la Libye.

