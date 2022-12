Migrants dans la Manche : la mort de quatre personnes rappelle "l’urgente nécessité de détruire le modèle économique des passeurs", selon Gérald Darmanin et son homologue britannique

Une embarcation de migrants qui tentait de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, a fait naufrage, dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 décembre. 43 passagers ont pu être secourus.

La mort de quatre migrants dans la Manche après le naufrage de leur bateau de fortune est "un rappel brutal de l’urgente nécessité de détruire le modèle économique des passeurs" réagissent dans un communiqué commun le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son homologue britannique Suella Braverman. Partie pour l'Angleterre, l'embarcation a sombré dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 décembre à une cinquantaine de kilomètres de Douvres, 43 passagers ont pu être secourus.

"Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cet événement tragique et au nom de la France et du Royaume-Uni, nous adressons nos plus sincères condoléances aux proches des personnes concernées", écrivent les deux ministres, avant d'ajouter qu'une "réponse coordonnée à cette terrible tragédie a été mise en œuvre".

Gérald Darmanin et Suella Braverman expliquent que les autorités françaises et britanniques ont empêché "plus de 30 000 traversées jusqu'à présent cette année" et mené plus de "500 arrestations depuis 2020", avant de conclure : "l'accident tragique d'aujourd'hui souligne l’importance d’accomplir des progrès ensemble".