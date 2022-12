Immigration : trois personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche

Une embarcation de migrants a chaviré dans la Manche, mercredi 14 décembre. 43 personnes ont pu être secourues mais trois sont mortes, malgré l'intervention des autorités françaises et anglaises. Que s'est-il passé ?

Plusieurs dizaines de personnes, hagardes, quittent leur bateau gonflable pour monter sur le navire des secours anglais, après une nuit d'horreur. L'embarcation de fortune aurait chaviré en pleine nuit, mercredi 14 décembre, avec une cinquantaine de personnes à son bord. Le bilan provisoire fait état de trois morts, et 43 personnes secourues, dont certaines sauvées des eaux.

Le bilan pourrait s'alourdir

L'événement a été signalé peu avant 4 heures du matin, par les garde-côtes anglais, à mi-chemin entre les côtes françaises et britanniques. Les températures étaient glaciales mais la mer calme, ce qui a pu compter dans la décision des passeurs d'entreprendre la traversée. Toute la matinée, hélicoptères et navires de recherche anglais et français ont quadrillé la zone. Le bilan de trois morts pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. Le naufrage intervient alors que le Premier ministre britannique a annoncé mardi un vaste plan contre l'immigration illégale.