Migrants à Calais : 300 membres d'Emmaüs jeûnent 24 heures en soutien de la grève de la faim

Ces compagnons, bénévoles et salariés veulent témoigner leur solidarité avec Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, deux militants locaux qui ont débuté leur action il y a un mois.

Plus de 300 membres d'Emmaüs ont entamé un "jeûne symbolique" de 24 heures, mercredi 10 novembre à 8 heures, en soutien des deux grévistes de la faim à Calais (Pas-de-Calais), qui dénoncent la politique de l'Etat à l'égard des migrants. Ces centaines de compagnons, bénévoles ou salariés d'Emmaüs veulent montrer leur solidarité avec "Anaïs [Vogel] et Ludovic [Holbein]", mais aussi avec "celles et ceux qui se battent depuis des années pour que les personnes exilées soient enfin considérées et traitées dignement".

Depuis un mois, les militants associatifs locaux Anaïs Vogel et Ludovic Holbein ont cessé de s'alimenter pour réclamer en priorité un moratoire sur les démantèlements de campements en période hivernale dans la ville-frontière avec le Royaume-Uni. Initialement, le prêtre Philippe Demeestère, 72 ans, était le troisième gréviste de la faim, mais il a mis un terme la semaine dernière à son action.

Emmaüs se mobilise avec les grévistes de la faim de Calais ! + de 300 membres d'Emmaüs jeûnent aujourd'hui en soutien à #Faimauxfrontieres. @EmmanuelMacron @JeanCASTEX @GDarmanin nous attendons des actes pour que cesse le traitement inhumain et dégradant des personnes exilées ! pic.twitter.com/l5ezuJbYi0 — Emmaüs France (@emmaus_france) November 10, 2021

Le gouvernement à dépêché sur place un médiateur, le 27 octobre dernier, afin de trouver une sortie de crise. Cette médiation, menée par le directeur général de l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration) Didier Leschi, est toujours en cours.