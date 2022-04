Migrants : 3 000 morts en mer pour rejoindre l’Europe en 2021

C’est la dernière opération de sauvetage de migrants en mer, au large de la Libye, dans la nuit du mercredi 27 avril. Soixante-douze personnes étaient secourues, grâce à l’intervention du bateau de l’ONG Ocean Viking. La semaine dernière en Méditerranée, une tragédie a eu lieu : plus de 40 migrants ont trouvé la mort. Ils avaient quitté Tripoli au Liban pour rejoindre Chypre. Une traversée de 170 km par mauvais temps. Parmi les victimes, des femmes et des enfants.

En cause : conflits, mauvaises conditions de vie

Selon l’ONU, en 2021, plus de 3 000 migrants sont morts en mer alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe. C’est deux fois plus qu’en 2020. Dans la plupart des cas, les traversées se font à bord de bateaux pneumatiques surchargés. Les conflits, l’instabilité politique dans certains pays, la détérioration des conditions de vie et le changement climatique sont les causes principales de cette migration vers l’Europe.