Migrants : 21 personnes sont mortes depuis le début de l'année en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne, selon la préfecture du Nord

Après la mort d'un migrant mercredi 17 juillet dans le naufrage d'une embarcation dans la Manche, la préfecture de la zone de défense et de sécurité du Nord communique jeudi et précise qu'avec ce décès, ce sont "21 migrants qui ont trouvé la mort lors de traversées vers la Grande-Bretagne depuis le début de l'année".

Depuis le début de l’année, 352 tentatives de traversées maritimes ont déjà été interceptées par les forces de l’ordre (contre 442 l’année dernière à la même période), ajoute la préfecture de la zone de défense et de sécurité du Nord qui précise que "le nombre moyen de personnes par embarcation était de 41 en 2022, 49 en 2023 et de 63 ces dernières semaines".

Plus de 1 000 policiers et gendarmes sont déployés

Autre chiffre présenté, celui des policiers et gendarmes blessés : "En luttant contre ces tentatives, les forces de sécurité intérieure sont exposées à des passeurs et des migrants qui peuvent être violents. Depuis le début d’année 2024, 35 policiers et gendarmes ont été blessés contre 40 sur l’année 2023." À noter que cet été, plus de 1 000 policiers et gendarmes sont déployés sur l’ensemble du littoral de la zone Nord "pour lutter contre l’immigration illégale et clandestine dans un contexte de forte agressivité des passeurs et également des migrants".

Concernant le travail judiciaire de démantèlement des filières des passeurs, le communiqué précise que depuis le début de l’année, "317 interpellations ont ainsi été opérées et 15 filières de passeurs ont été démantelées".