Macron/Sanchez : la nouvelle alliance Paris-Madrid ?

Astrid Mezmorian est en direct de l'Élysée et revient sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, samedi 23 juin, en ces temps de divisions en Europe sur les questions migratoires. "A priori, Pedro Sanchez peut être un allié pour la France. Il y a tout d'abord le symbole, le Premier ministre a choisi Paris pour sa première visite officielle en Europe", explique la journaliste.

Même tropisme sur plusieurs dossiers

Pourquoi Paris et Emmanuel Macron ? "Parce que les deux hommes affichent une proximité sur plusieurs dossiers européens et partagent un même tropisme pour une union plus aboutie. Il faut dire que par les temps qui courent, avec une Italie aux mains des populistes eurosceptiques et une Allemagne frileuse qui avance à pas feutrés, tenter de se poser en allié sur la question migratoire ou le budget européen peut donner un peu d'oxygène. Créer un axe Paris-Madrid est une nécessité absolue pour tenter de peser un peu face à une Europe divisée", conclut Astrid Mezmorian.

