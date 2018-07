Les jeunes du Rassemblement national et de la Ligue italienne se rassemblent contre la "submersion migratoire"

Ils se sont retrouvés à Menton (Alpes-Maritimes), dimanche.

"Stop immigration / Basta immigrazione". Les jeunes du Rassemblement national (ex-FN) et de la Ligue, le parti d'extrême-droite italien, se sont retrouvés à Menton (Alpes-Maritimes), dimanche 29 juillet. Une première journée de convergence entre leurs mouvements à la frontière franco-italienne. Dans leur ligne de mire, "la submersion migratoire" et la politique d'Emmanuel Macron.

Génération Nation et Lega Giovani ont mobilisé une soixantaine de militants. Plusieurs cadres de la Ligue étaient aussi présents à cette journée. Davide Quadri, porte-parole de la Lega Giovani pour l'étranger, a fait part de sa "volonté de travailler ensemble" avec Génération Nation, dénonçant à son tour "la politique immigrationniste de Macron" : "Notre volonté commune est d'être maîtres chez nous".

Distribution de tract sur le marché

Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement national et directeur national de Génération Nation, a salué l'action de Matteo Salvini au gouvernement italien, qui a selon lui "prouvé que quand on voulait dire 'basta à la submersion migratoire', on le pouvait", en se distinguant notamment lors de l'affaire de l'Aquarius, ce navire humanitaire désormais interdit d'accoster en Italie. Jordan Bardella a aussi dépeint Emmanuel Macron comme un "immigrationniste fou".

Les militants nationalistes des deux pays ont ensuite distribué sur le marché de Menton un tract en français et en italien avec un texte appelant à "protéger nos frontières", sous une photo de Marine Le Pen et Matteo Salvini.