La politique d’immigration du Danemark se durcit

Ce mercredi, le projet de loi asile et immigration est présenté en Conseil des ministres. En plusieurs points, il ressemble à la loi présente au Danemark. Mais là-bas, elle a évolué ces dernières années. Lors des premières vagues, le pays avait ouvert ses portes, mais la législation s’est durcie depuis : il faut désormais apprendre le danois, montrer que l’on veut rester avec des garanties. La maîtrise de la langue est donc un passeport d’entrée. D’ailleurs, des cours gratuits sont dispensés, mais obligatoires. "Le plus difficile est qu’il faut décrocher un travail tout de suite alors qu’on ne connaît pas encore la langue. Le contrat d’intégration nous oblige à mener ces deux activités en même temps", dit un réfugié d’origine palestinienne.

Baisse substantielle en deux ans

Ce réfugié a survécu au naufrage de son bateau au large de la Sicile. À l’époque, il a reçu un permis de séjour de 5 ans et le regroupement familial était plus facile quand il est arrivé. Il a pu faire venir sa femme et son fils. Mais depuis 2015, la majorité de droite au pouvoir a édicté plus de 67 mesures restrictives sur l’immigration avec un avertissement clair aux réfugiés. Si le pays est en guerre, un asile temporaire est donné. S’il est en paix, les réfugiés doivent retourner chez eux. En deux ans, le nombre de demandeurs d’asile a chuté de 21.000 à 3.500.

