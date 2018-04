La petite Mercy, qui a inspiré le duo Madame-Monsieur pour l'Eurovision, a été retrouvée

Le journaliste de France Inter, Eric Valmir, a annoncé la nouvelle sur Twitter, vendredi. La petite fille d'une migrante nigériane est née il y a un an sur l'"Aquarius", un bateau humanitaire de l'association SOS Méditerranée.

L'histoire de Mercy avait inspiré le duo de chanteurs Madame-Monsieur. Cette fille d'une migrante nigériane, née il y a un an sur l'Aquarius, un bateau humanitaire de l'association SOS Méditerranée, a été retrouvée par le journaliste de France Inter, Eric Valmir, qui l'a annoncé sur Twitter, vendredi 20 avril. Sa mère avait accouché sur l'embarcation aux portes de la Sicile, alors qu'elle fuyait les violences de son pays.

Avec @apuglia nous avons retrouvé #Mercy née sur #Aquarius @SOSMedFrance l'an dernier et qui a inspiré la chanson de @MadameMonsieur qui representera la #France à @Eurovision. Reportage en Sicile dans le camp de réfugiés où elle vit avec sa mère. A venir sur @franceinter pic.twitter.com/3jyOnn7OCq — Eric Valmir (@ericvalmir) 20 avril 2018

À la suite de cette naissance, le duo Madame-Monsieur, avait écrit une chanson intitulée Mercy et avait remporté le droit de représenter la France à l'Eurovision 2018, le 12 mai prochain à Lisbonne, au Portugal. Les auteurs compositeurs - de leurs vrais noms, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas - se sont réjouis, toujours sur Twitter, de la nouvelle en écrivant : "La plus belle nouvelle qui soit."

Grégory Leclerc, journaliste à Nice-Matin, a été le premier à parler de cette petite Nigériane. En mars 2017, le reporter embarque pour une quinzaine de jours en mer Méditerranée, à bord de l'Aquarius. "Cela a été une mission très particulière pour moi, mais aussi pour les bénévoles. C'était la première fois qu'ils réalisaient autant de sauvetages. Près de mille personnes ont été secourues en une fois", a-t-il raconté à franceinfo, dimanche 28 janvier.