L'Italie accuse des douaniers français d'être entrés sans permission dans un centre pour migrants

L'Italie accuse des douaniers français d'être entrés dans un centre communal pour migrants, afin d'utiliser les toilettes pour réaliser un test urinaire sur un migrant interpellé. De nombreuses personnalités politiques italiennes dénoncent une ingérence française.

Colère en Italie. Des douaniers français sont accusés d'être entrés sans permission dans un centre communal pour migrants, vendredi 30 mars à Bardonecchia (Italie). Peu avant 21 heures, écrit La Repubblica (en italien), des agents se sont présentés devant le local avec un homme interpellé en gare. Ils ont ensuite demandé aux volontaires de l'ONG Rainbow4Africa d'utiliser les toilettes, afin de soumettre la personne interpellée à un test urinaire.

Bardonecchia est le dernier arrêt italien des quatre TGV Milan-Paris quotidiens. Chaque train pour la France voit monter au moins sept ou huit douaniers ou policiers français. La plupart de ceux montés à bord, et une partie de ceux partis à pied, se retrouvent ensuite dans le fourgon blanc de la police aux frontières française, qui fait la navette de six heures du matin à minuit pour les ramener à Bardonecchia : la porte s'ouvre, le migrant et son sac sont jetés dehors et le fourgon repart au bout de quelques secondes.

"Ils n'avaient pas le droit d'entrer", dénonce le maire

Cette fois, toutefois, les douaniers se seraient rendus jusqu'au central communal. Les bénévoles de l'ONG ont alors demandé des explications aux douaniers, sans obtenir de réponse. "Les douaniers sont entrés armés et ont contraint un migrant à un test urinaires en intimidant un de nos médecins et les avocats d'ASGI [une association juridique]", accuse Rainbow4Africa. "Il s'agit d'une grave ingérence dans le travail des ONG et des institutions italiennes", ajoute cette association, qui fournit une assistance aux migrants qui tentent la traversée des Alpes pour rejoindre la France.

Agenti di Confine francesi sono entrati armati nell’ambulatorio gestito a Bardonecchia, costringendo un migrante a un test delle urine e intimidendo un nostro medico e i mediatori e gli avvocati @asgi_it. Le nostre associazioni condannano l’accaduto #MissioneFreedomMountain — R@inbow for Africa (@Rainbow4Africa) 30 mars 2018

"Ils n'avaient pas le droit d'entrer, aucun droit, estime aujourd'hui le maire Francesco Avato. Ce sera la première et dernière fois. Je suis très énervé et amer pour ce qui est arrivé". L'affaire prend désormais un tour politique, et de nombreux responsables de tous bords ont réagi à l'incident, de Fratelli d'Italia (extrême droite) à l'ancien président du Conseil, Enrico Letta.

Le comportement des agents français à Bardonecchia a été extrêmement grave. L'Italie en appelle à Emmanuel Macron et lui rappelle qu'aucun étranger ne peut venir faire valoir sa propre autorité. Nous sommes un pays souverain et non pas une province de la France.Augusta Montaruli, députée de Fratelli d'Italia"La Stampa"

Irruption de la police française à Bardonecchia, énième erreur sur la question des migrants. Et ensuite on s'étonne en Europe de l'issue de l'élection en Italie.Enrico Letta, ancien président du Conseil italienTwitter

Depuis plusieurs mois, la commune de Bardonecchia se toruve au centre de la route des migrants, qui ont abandonné le chemin de Vintimille pour lui préférer la périlleuse traversée dans les montagnes. L'ONG Rainbow4Africa estime que l'action des agents français dans son local "viole les principes inviolables d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et d'humanité". Dans l'immédiat, franceinfo n'est pas parvenu à joindre dans l'immédiat les autorités françaises concernées.